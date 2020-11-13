13 Kasım 2020 Cuma 09:31 | Son Güncelleme:
Dolarda düşüş trendi sürüyor: Güne 7.66'dan başladı
Başkan Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarının ardından 8 liranın altına düşen Dolar/TL kurunda düşüş trendi sürüyor. Dünkü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da 7,72 liradan satılan dolar, güne 7,66 liradan başladı.
Başkan Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarının ardından 8 liranın altına düşen Dolar/TL kurunda düşüş bugün de sürüyor.
AA'da yer alan habere göre, İstanbul Kapalıçarşı'da dolar güne 7,6680 liradan, avro ise 9,0550 liradan başladı.
Serbest piyasada 7,6660 liradan alınan dolar, 7,6680 liradan satılıyor. 9,0530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu.