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  • Dünyanın en 'tüyler ürpertici' yaratıklarından biri görüntülendi
13 Kasım 2020 Cuma 08:58 | Son Güncelleme:

Dünyanın en 'tüyler ürpertici' yaratıklarından biri görüntülendi

Dünyanın en 'tüyler ürpertici' yaratıklarından biri görüntülendi

Avustralyalı bilim insanları, okyanusun 1 ilâ 4 kilometre derinliklerinde yaşayan Magnapinna kalamarının videosunu yayınladı.

Avustralyalı bilim insanları, okyanus derinliklerinde yaşayan Magnapinna kalamarının videosunu yayınladı.

Science Alert portalının aktardığına göre, yayınlanan video, 2017 yılında Avustralya’nın güneyindeki kapsamlı araştırmalar sırasında kayda alındı. Bu hayvanın, 1 ilâ 4 kilometre derinliklerde yaşadığı için doğadaki en zor yakalanan yaratıklardan biri olduğu kaydedildi.


Magnapinna kalamarının özellikleri, uzunluğu 8 metreyi geçebilen kolları ve büyük yüzgeci.

Araştırmacılar, PLOS One’daki yazılarında "Avustralya sularında ilk olan bu gözlemler, kozmopolitanizm hipotezini doğruladı ve birbirine doğrudan mekânsal ve zamansal yakınlıkta bulunan kalamarların lokal küme dağılımına işaret etti" ifadelerine yer verdi.

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