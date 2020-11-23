Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform vurgusu ve ekonomi yönetimin değişmesinden ardından gelen faiz kararı sonrası sert düşüş yaşayan döviz fiyatlarında haftanın ilk rakamları da belli oldu.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Kapalıçarşı'da cuma günkü kapanışta 7.63 liradan satılan dolar, haftanın ilk işlem günü 7.65 seviyesinde başladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,79 seviyesinde işlem görüyor. Son iki haftalık dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Türk lirası dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Geçen hafta en yüksek 7,7989 en düşük 7,5160 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,6394'ten tamamladı.

23 KASIM DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 7,7940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 artışla 9,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,5 değer kazancıyla 10,3770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,3 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1876 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.

AVRO 9.08'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Serbest piyasada 7,6500 liradan alınan dolar, 7,6520 liradan satılıyor. 9,0840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0860 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0680 lira olmuştu.

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