23 Kasım 2020 Pazartesi 09:22 | Son Güncelleme:
Altın fiyatları yükselişe mi geçecek? Gram altında hareketlilik başladı!
Gram altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haftanın ilk günüyle beraber yakından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz haftanın kapanışını yükselişle yapan altın fiyatları haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Gram altın an itibariyle 461.5 liradan işlem görüyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Kasım Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Altın fiyatlarında son durum nedir? sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla düşüşe gram altın yeni haftanın ilk günüyle 461.5 liradan işlem görüyor. İşte 23 Kasım Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyle önceki kapanışa göre 461.5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.021 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.874 dolar seviyesinde işlem görüyor.