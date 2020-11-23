Borsa rekor tazeledi: Toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ederken saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,55 puan artışla 1.335,50 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

AA'da yer alan habere göre, ilk yarıda bankacılık endeksi negatif ayrışarak yüzde 1 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Borsa haftaya rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

BIST 100 endeksi, banka hisselerindeki satıcılı seyre karşın, ulaştırma ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri öncülüğünde artış eğilimini sürdürerek, 1.335,98 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.

Öğleden sonra, ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 18,500 dolar sınırında

Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor: İki haftada dolar karşısında yüzde 11,8 değer kazandı