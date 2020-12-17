Bitcoin sana para birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde popülerliğini arttırdı ve teknolojinin gelişmesi ile beraber büyümeye devam ediyor. Bir merkezden yürütülmez ve geleneksel para birimlerinden ayrı olarak işlev görür. Tarihi rekora doğru koşan 17 Aralık 2020 Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor?

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

17 Aralık Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 3.8 yükselişle 20,154 doları gördü. Bitcoin'in fiyatı bu yıl neredeyse üçe katladı.

Kripto para şirketi Nexo'nun kurucusu ve idari ortağı Antoni Trenchev, "Belli bir seviyeye geldi ve odak 30 bin dolarlık bir sonraki yuvarlak sayıya kayıyor. Bu Bitcoin için yeni bir faslın başlangıcı." dedi.

1 BİTCOİN KAÇ TL?

17 Aralık 2020 Çarşamba günü, 1 Bitcoin 177.977,02 Türk Lirası'na eşit olarak görülüyor.

1 BİTCOİN KAÇ DOLAR?

17 Aralık 2020 Çarşamba günü, 22.967,00 ABD Doları'na eşit oluyor.

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