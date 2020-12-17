Bitcoin nasıl satın alınır? Bitcoin nedir, nasıl kullanılır?

Bitcoin bu hafta yüzde 20 yükselerek ilk kez 22 bin dolar seviyesini aştı. En yüksek piyasa değerine sahip kripto parada yükselişin sürebileceğine ilişkin tahminler artık daha fazla dile getiriliyor. Bu yükseliş ile birlikte Bitcoin nasıl satın alınır? Bitcoin nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

BİTCOİN NEDİR?

2008 yılında "eşler arası elektronik nakit sistemi" tanımlamasıyla ortaya çıkan Bitcoin (BTC), herhangi bir merkezî otorite tarafından yönetilmeyen, Blockchain teknolojisi üzerine kurulu olan ve geleneksel para birimlerinden farklı çalışan bir dijital para birimidir. Kriptografik olarak güvence altına alındığı için Bitcoin bir "kripto para birimi" olarak anılmaktadır.

BİTCOİN NASIL SATIN ALINIR?

Bitcoin satın almanın en kolay yollarından biri kriptopara alım satım platformlarıdır. Günümüzde platformların neredeyse tamamı KYC (Know Your Costumer - Müşterini Tanı) ve AML (Anti-Money Laundering - Anti Kara Para Aklama) ilkelerine uymaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda kullanıcılar kriptopara alım satım platformlarına kayıt olurken kimlik bilgilerini beyan etmek zorundadır. Platformların bazıları, kullanıcılarına kimlik bilgilerini beyan etmeksizin belli sınırları aşmamak suretiyle Bitcoin işlemleri yapmasına izin vermektedir.

Kriptopara alım satım platformları aracılığıyla Bitcoin satın almak son derece kolay bir işlemdir. Sisteme kolayca üye olarak, banka ve ödeme kuruluşları aracılığıyla Türk Lirası transfer edip Bitcoin alabilirsiniz.

BİTCOİN NASIL KULLANILIR?

Bitcoin satın almak veya kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Bitcoin'in birden fazla kullanılmasının önüne geçilmiş olur.

BİTCOİN NASIL NAKİTE ÇEVRİLİR?

Kripto paraları nakit olarak kullanmak için borsalar üzerinden satış işlemi yapılabilir. Aynı şekilde Bitcoin'ler de borsa üzerinden satılarak karşılık reel para tutarı EFT veya havale ile kişilere gönderilir.

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