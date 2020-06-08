08 Haziran 2020 Pazartesi 10:56 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğu burada
BİM müşterileri, aktüel ürünleri yakından takip ediyor. BİM'e yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyor. Salı günleri gıda ürünlerinde indirim yapan BİM'in 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğuna göre, 6'lı Yeşil Elma Aromalı Maden Suyu 6,45 TL'den, Dondurulmuş Rulo Börek 6,50 TL'den satılıyor...
BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM Salı günleri gıda ürünlerinde indirim yapıyor, Cuma günleri ise kişisel ihtiyaçlardan ev ihtiyaçlarına kadar birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğuna göre, takviye edici gıda 16,90 TL'den, Soğuk Kahve Ice Latte 4,50 TL'den, Fanta Limonata 4,50 TL'den, Şeftali/Limon Aromalı Toz İçecek 3,95 TL'den satılıyor. BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...