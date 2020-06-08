BİM'e yarın neler geliyor? BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğu burada

BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM Salı günleri gıda ürünlerinde indirim yapıyor, Cuma günleri ise kişisel ihtiyaçlardan ev ihtiyaçlarına kadar birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğuna göre, takviye edici gıda 16,90 TL'den, Soğuk Kahve Ice Latte 4,50 TL'den, Fanta Limonata 4,50 TL'den, Şeftali/Limon Aromalı Toz İçecek 3,95 TL'den satılıyor. BİM 9 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...