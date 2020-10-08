BİM'e yarın neler geliyor? BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM müşterileri bu hafta hangi aktüel ürünlerin geldiğini kataloğu inceleyerek öğrenebiliyor. 9 Ekim BİM kataloğunda anne bebek ürünlerine ağırlık veriliyor. BİM'de bu hafta Kanz anne bebek bakım çantası 59,90 TL'den, kurmalı banyo oyuncakları 12,90 TL'den, küvet ve file seti 29,90 TL'den, bebek reflü yatağı 49,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...