BİM'e yarın neler geliyor? BİM 8 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM 8 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu salı gıda ürünleri ve ürünleri raflarındaki yerlerini alıyor. BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, ABC Botanics Konsantre Yumuşatıcı 11,90 TL'den, 2'li Gözlük Temizleme Bezi 5,95 TL'den, 10'lu kutulu Desenli Maske Tek Kullanımlık 8,95 TL'den, ABC Yeni Nesil Krem 5,95 TL'den, Erkek Vücut Spreyi 19,90 TL'den satışa sunuluyor.