07 Eylül 2020 Pazartesi 17:25 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 8 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. BİM her salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'de bu salı gıda ürünlerinin yanı sıra indirimli temizlik ürünlerine de yer veriliyor. BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, ABC Botanics Konsantre Yumuşatıcı 11,90 TL'den, 2'li Gözlük Temizleme Bezi 5,95 TL'den, 10'lu kutulu Desenli Maske Tek Kullanımlık 8,95 TL'den satılıyor.
BİM 8 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu salı gıda ürünleri ve ürünleri raflarındaki yerlerini alıyor. BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, ABC Botanics Konsantre Yumuşatıcı 11,90 TL'den, 2'li Gözlük Temizleme Bezi 5,95 TL'den, 10'lu kutulu Desenli Maske Tek Kullanımlık 8,95 TL'den, ABC Yeni Nesil Krem 5,95 TL'den, Erkek Vücut Spreyi 19,90 TL'den satışa sunuluyor.