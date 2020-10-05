05 Ekim 2020 Pazartesi 11:18 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgi ile takip ediliyor. Kaliteli ve indirimli aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler kataloğu inceliyor. BİM 6 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, 10'lü Makyaj Aynası Ampulü 69,90 TL'den, Flormar Makyaj Temizleme Mendili 4,95 TL'den, Kokulu Saç Fırçası 12,90 TL'den satılıyor...
BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'e bu Salı Dekoratif Yastık 24,90 TL'den, Makyaj Çantası 9,95 TL'den, New Well 6’lı Far Paleti 15,90 TL'den, Claderm Kil Maskesi 2,75 TL'den, Felix Yaş Kedi Maması 2,95 TL'den satılıyor. İşte BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...