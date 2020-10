BİM'e yarın neler geliyor? BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'e bu Salı Dekoratif Yastık 24,90 TL'den, Makyaj Çantası 9,95 TL'den, New Well 6’lı Far Paleti 15,90 TL'den, Claderm Kil Maskesi 2,75 TL'den, Felix Yaş Kedi Maması 2,95 TL'den satılıyor. İşte BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...