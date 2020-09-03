03 Eylül 2020 Perşembe 11:09 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 4 Eylül 2020 kataloğu yayınlandı!
BİM 4 Eylül 2020 kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta binlerce müşteri tarafından yakından takip ediliyor. Kısa sürede tükenen ürünleri kaçırmak istemeyenler kataloğu inceliyor. BİM kataloğuna göre, Oppo Cep Telefonu A5 2020 2,299 TL'den, Banyo Oyuncağı 29,90 TL'den, Kumtel Turbo Fırın 239 TL'den, Tefal Cook'n Clean Tava 89,90 TL'den satılıyor. İşte BİM 4 Eylül 2020 kataloğunun tamamı...
BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM'e her Cuma birbirinden çeşitli ürünler geliyor. BİM kataloğuna göre, Oppo Cep Telefonu A5 2020 2,299 TL'den, Banyo Oyuncağı 29,90 TL'den, Kumtel Turbo Fırın 239 TL'den, Tefal Cook’n Clean Tava 89,90 TL'den, Mini Tost Makinesi 129 TL'den satılıyor. BİM 4 Eylül 2020 kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.