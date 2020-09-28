28 Eylül 2020 Pazartesi 17:18 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM, salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM salı günleri indirimli gıda ürünlerini satışa sunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 18,90 TL'den, Kenton Revani 4,95 TL'den satışa sunuluyor.
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. BİM 29 Eylül 2020 kataloğunda onlarca gıda ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM kataloğuna göre, Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 18,90 TL'den, Kenton Revani 4,95 TL'den, Dardanel Pastırmalı Kuru Fasulye 7,95 TL'den, Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 2,95 TL'den satılıyor.