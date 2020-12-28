BİM'e yarın neler geliyor? BİM 29 Aralık 2020 aktüel kataloğu burada!

BİM 29 Aralık 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM bu salı yılbaşı öncesi kuruyemiş ve içecekleri uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturuyor. BİM aktüel ürünlerini ise 30 Aralık Çarşamba günü satışa sunacak. Kataloğa göre bu salı BİM'de 400 gr Gürsoy Çifte Kavrulmuş Fındık 35 TL'den, 500 gr Karışık Kuruyemiş 19,90 TL'den, Kahve Dünyası Salep 14,90 TL'den, Kahve Dünyası Sıcak Çikolata 13,90 TL'den, Kahve Dünyası Türk Kahvesi 13,90 TL'den satılıyor. BİM 29 Aralık 2020 aktüel kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.