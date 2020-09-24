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  • BİM'e yarın neler geliyor? BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
24 Eylül 2020 Perşembe 14:34 | Son Güncelleme:

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM'e yarın neler geliyor" BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar onlarca ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet 1.099 TL'den, Smart Plus Akıllı Bileklik 49,90 TL'den, Akordiyon Düzenleyici Midi 7,95 TL'den satılıyor...

BİM aktüel ürünleri kısa sürede tükeniyor. BİM'e bu hafta spor eşyaları ve düzenleyiciler geliyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulacak ürünleri kaçırmak istemeyenler sabah BİM'in açılış saatinde markete gidiyor. BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğna göre, Çok Amaçlı Visco Yastık 14,90 TL'den, Fakir Kaave Ekspress Türk Kahvesi Makinesi 259 TL'den, Elastik Esneme Bandı 19,90 TL'den, V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet 1.099 TL'den, Smart Plus Akıllı Bileklik 49,90 TL'den satışa sunuluyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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