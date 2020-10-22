22 Ekim 2020 Perşembe 13:52 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM bu cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Hızla tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğunu inceliyor. BİM 23 Ekim kataloğuna göre, bu hafta Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL'den, Konuşan Defne Bebek 49,90 TL'den, İki Gözlü Çekmece 16,90 TL'den, Oyuncak Pazar Arabası 29,90 TL'den, 3 Boyutlu Masal Kitabı 9,95 TL'den satışa sunuluyor...
BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM her salı ve cuma günü çeşitli aktüel ürünler getirmeye devam ediyor. BİM 23 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM kataloğuna göre, Kız-Erkek Çocuk Pijaması 19,90 TL'den, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL'den, Konuşan Defne Bebek 49,90 TL'den, İki Gözlü Çekmece 16,90 TL'den, Oyuncak Pazar Arabası 29,90 TL'den, 3 Boyutlu Masal Kitabı 9,95 TL'den, 4 Raflı Sebzelik 79,90 TL'den satılıyor.