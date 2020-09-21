21 Eylül 2020 Pazartesi 11:11 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında
BİM aktüel ürünler kataloğu müşteriler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. BİM her Salı ve Cuma günü aktüel ve indirimli ürünlerle raflatını dolduruyor. BİM 22 Eylül kataloğuna göre, temizlik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM'de bu hafta 90'lı Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 77,90 TL'den, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 9,50 TL'den satılıyor...
BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünler getirmeye devam ediyor. BİM Salı ve Cuma günleri aktüel ürünleri satışa sunuyor. BİM'de bu Salı Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 18,90 TL'den, Banat Diş Fırçası 4,50 TL'den, Işıl Sıvı Sabun 9,95 TL'den, 90'lı Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 77,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle...