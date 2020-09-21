BİM'e yarın neler geliyor? BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM 22 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünler getirmeye devam ediyor. BİM Salı ve Cuma günleri aktüel ürünleri satışa sunuyor. BİM'de bu Salı Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 18,90 TL'den, Banat Diş Fırçası 4,50 TL'den, Işıl Sıvı Sabun 9,95 TL'den, 90'lı Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 77,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı sizlerle...