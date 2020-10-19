BİM'e yarın neler geliyor? BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. BİM her salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Desenli Saten Gecelik Sabahlık 75 TL'den, Saten Pijama Takımı Kadın 75 TL'den, Uni Baby Bebek Şampuanı 16,90 TL'den, Barbie Saç Fırçası 7,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...