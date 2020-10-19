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  • BİM'e yarın neler geliyor? BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
19 Ekim 2020 Pazartesi 14:44 | Son Güncelleme:

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM'e yarın neler geliyor" BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu binlerce müşteri tarafından araştırılmaya başlandı. BİM her salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'e yarın gelecek ürünler arasında bebek bakım ürünleri, bay-bayan pijamalar yer alıyor. BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Desenli Saten Gecelik Sabahlık 75 TL'den, Saten Pijama Takımı Kadın 75 TL'den başlıyor...

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. BİM her salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Desenli Saten Gecelik Sabahlık 75 TL'den, Saten Pijama Takımı Kadın 75 TL'den, Uni Baby Bebek Şampuanı 16,90 TL'den, Barbie Saç Fırçası 7,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 20 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

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