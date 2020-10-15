15 Ekim 2020 Perşembe 11:22 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
BİM her hafta birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. Cuma günleri indirimli aktüel ürünlerini getiren BİM'in yeni kataloğu yayınlandı. Binlerce müşteri kataloğu inceleyerek bu hafta hangi ürünlerin geldiğini öğrenebiliyor. BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi 999 TL'den, kaşık terazi 39,90 TL'den, ölçülü silikon matı 24,90 TL'den satılıyor...
BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri bu hafta da yoğun ilgi görüyor. 16 Ekim'de ağırlıklı olarak mutfak ürünlerine yer verildiği BİM'de Çift Bıçaklı Doğrayıcı 119 TL'den, dinamik ankastre seti 999 TL'den, büyük seramik kase 14,90 TL'den, Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi 999 TL'den, kaşık terazi 39,90 TL'den, ölçülü silikon matı 24,90 TL'den satışa sunuluyor.