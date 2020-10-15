BİM'e yarın neler geliyor? BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri bu hafta da yoğun ilgi görüyor. 16 Ekim'de ağırlıklı olarak mutfak ürünlerine yer verildiği BİM'de Çift Bıçaklı Doğrayıcı 119 TL'den, dinamik ankastre seti 999 TL'den, büyük seramik kase 14,90 TL'den, Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi 999 TL'den, kaşık terazi 39,90 TL'den, ölçülü silikon matı 24,90 TL'den satışa sunuluyor.