BİM'e yarın neler geliyor? BİM 15 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM her salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünlerle satışa sunuluyor. BİM 15 eylül kataloğuna göre, 400 gr Simbat Jumbo Antep Fıstığı 44,90 TL'den, 150 gr Taco-İsli Barbekü Çeşnili Mısır Çerezi ve Yer Fıstığı 4,95 TL'den, 250 gr Simbat Karışık Kuruyemiş 5,75 TL'den satılıyor.