BİM'e yarın neler geliyor? BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM'e neler geleceği binlerce BİM müşterisi tarafından yakından takip ediliyor. BİM aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyenler kataloğu inceliyor. BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, HP Laptop 4.499 TL'den, Dijital Yazı Tahtası 29,90 TL'den, Uzun Avcı Yağmurluğu 42,90 TL'den, Kapüşonlu Kadife Spor Takım Kadın 59,90 TL'den, Çok Amaçlı Dolap 229 TL'den, Fakir Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL'den, HP Pavilion Gaming 400 Kulaklık 199 TL'den satılıyor.