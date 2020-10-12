12 Ekim 2020 Pazartesi 13:40 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
BİM salı kataloğu yayınlandı. BİM müşterileri tarafından aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Her hafta onlarca ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Salı günleri gıda ürünlerinde indirim yapılıyor. BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Beta demlik poşet çay 59,95 TL'den, 10 kg buğday unu 29,90 TL'den, 500 gr Türk kahvesi 29,90 TL'den satılıyor.
BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM müşterilerinin merakla beklediği katalogta gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 3 Ekim Salı kataloğuna göre, Beta demlik poşet çay 59,95 TL'den, 10 kg buğday unu 29,90 TL'den, 500 gr Türk kahvesi 29,90 TL'den, 1 kg kaşar peyniri 35,90 TL'den, 2000 gr Balkaşık süzme çiçek balı 39,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM kataloğunun tamamı haberimizde...