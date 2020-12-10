BİM'e yarın neler geliyor? BİM 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM'e bu cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünler geliyor. Bu cuma ağırlıklı olarak bebek ürünlerine yer verilen BİM'de Bebek Uyku Tulumu 26,90 TL'den, 2’li Bebek Alt 17,90 TL'den, Kulaklıklı Bere Bebek-Çocuk 14,90 TL'den, Bebek Eldiveni 17,90 TL'den, Ultrasonik Hava Nemlendirici 139 TL'den, Boyun Masaj Aleti 79,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...