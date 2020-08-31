31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:14 | Son Güncelleme:
BİM'e yarın neler geliyor? BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM market raflarını aktüel ürünlerle doldurmaya devam ediyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler geliyor. BİM aktüel ürünlerini kaçırmak istemeyenler market kataloglarını inceliyor. Bu hafta Salı günü BİM'e uygun fiyatlı gıda ürünleri geliyor. BİM 1 Eylül 2020 kataloğuna göre, 5 lt Kırlangıç ayçiçek yağı 39,95 TL'den, Dilimli Burger Peyniri 15,90 TL'den, 3 Lezzet Yöresel Peynir 10,90 TL'den satılıyor...
BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM bu Salı birbirinden çeşitli gıda ürünleri ile raflarını dolduruyor. Kısa sürede tükenen BİM aktüellerini kaçırmak istemeyenler kataloğu araştırıyor. BİM aktüel kataloğuna göre, 5 lt Kırlangıç ayçiçek yağı 39,95 TL'den, Dilimli Burger Peyniri 15,90 TL'den, 3 Lezzet Yöresel Peynir 10,90 TL'den, Tek Sargılı Küp Şeker 5,95 TL'den, Dana Jambon 3,95 TL'den satılıyor. İşte BİM kataloğunun tamamı...