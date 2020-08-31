BİM'e yarın neler geliyor? BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM bu Salı birbirinden çeşitli gıda ürünleri ile raflarını dolduruyor. Kısa sürede tükenen BİM aktüellerini kaçırmak istemeyenler kataloğu araştırıyor. BİM aktüel kataloğuna göre, 5 lt Kırlangıç ayçiçek yağı 39,95 TL'den, Dilimli Burger Peyniri 15,90 TL'den, 3 Lezzet Yöresel Peynir 10,90 TL'den, Tek Sargılı Küp Şeker 5,95 TL'den, Dana Jambon 3,95 TL'den satılıyor. İşte BİM kataloğunun tamamı...