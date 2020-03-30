BİM'e yarın neler gelecek? 31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM market aktüel ürünleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM markette birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. 31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü markete Botanik Nemlendirici 50 ml Garnier 19,90 TL'den, Botanik Makyaj Temizleyici 200 ml Garnier 16,90 TL'den ve Tırnak Bakım Ürünleri Kalyon 7,95 TL'den satışa sunulacak.
31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM markette bu hafta bakım ürünleri raflardaki yerini alacak. BİM'e yarın; Ahşap Saç Fırçası 8,95 TL'den, 2’li Diş Fırçası Signal 9,95 TL'den ve Kişisel Bakım Organizer Çeşitleri 3,95 TL fiyatı ile gelecek.