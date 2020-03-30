BİM'e yarın neler gelecek? 31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM markette bu hafta bakım ürünleri raflardaki yerini alacak. BİM'e yarın; Ahşap Saç Fırçası 8,95 TL'den, 2’li Diş Fırçası Signal 9,95 TL'den ve Kişisel Bakım Organizer Çeşitleri 3,95 TL fiyatı ile gelecek.