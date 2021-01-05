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  • BİM'e bugün neler geliyor? BİM 5 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu burada!
05 Ocak 2021 Salı 09:51 | Son Güncelleme:

BİM'e bugün neler geliyor? BİM 5 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu burada!

BİM'e bugün neler geliyor" BİM 5 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu burada!

BİM marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM markette bu hafta yine avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'e bugün; Belinno Mega Havlu 10,90 TL'den, Pofu 8'li Tuvalet Kağıdı 6,75 TL'den, Maybelline Maskara 19,90 TL'den, Torku 1 Kg Geleneksel Tereyağı 46,90 TL'den ve Tırnak Bakım Ürünleri 3'lü Set 12,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'e bugün kişisel bakım ürünlerinden, temizlik ve hijyen ürünlerine kahvaltılıklardan Temel ihtiyaç grubunda bir çok ürün geliyor. BİM 5 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; parfüm çeşitleri, mandalinalı sıvı el sabunu, maskara, dudak koruyucu, vazelin, deodorant, 3 aşamalı maske kiti, tırnak bakım seti, şampuan, saç bakım kremi, katı güzellik sabunu gibi bir çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

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