BİM'e bugün neler geliyor? BİM 5 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu burada!

BİM'e bugün kişisel bakım ürünlerinden, temizlik ve hijyen ürünlerine kahvaltılıklardan Temel ihtiyaç grubunda bir çok ürün geliyor. BİM 5 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; parfüm çeşitleri, mandalinalı sıvı el sabunu, maskara, dudak koruyucu, vazelin, deodorant, 3 aşamalı maske kiti, tırnak bakım seti, şampuan, saç bakım kremi, katı güzellik sabunu gibi bir çok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.