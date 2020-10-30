BİM'e bugün neler geliyor? BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu binlerce müşteri tarafından inceleniyor. Bugün BİM'e hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek ve ihtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM'e neler geldiğini araştırıyor. BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Araç İçi Havalı Yatak 159 TL'den, 2’li Oto Koltuk Minderi 75 TL'den, Oto Halı Paspası 29,90 TL'den, Süper Bambu Çubuklar 39,90 TL'den, Kapaklı Oyuncak Kutusu 12,90 TL'den, 3’lü Kitty Baby Yumak 16,90 TL'den, Büyük Ayıcık Amigurumi Kiti 29,90 TL'den, Çelik Misinalı Şiş 2,95 TL'den, Tığ Kutusu 2,95 TL'den satılıyor.