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  • BİM'e bu salı neler geliyor? BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:27 | Son Güncelleme:

BİM'e bu salı neler geliyor? BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM'e bu salı neler geliyor" BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getirmeye devam ediyor. Binlerce BİM müşterisi aktüel ürünleri yakından takip ediyor. BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Pijama Takımı 29,90 TL'den, Baskılı Çanta 13,90 TL'den, Dudak Balmı 5,95 TL'den, Avokado Yastık 19,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görünüyor. BİM müşterileri aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek kısa sürede tükenen ürünleri kaçırmak istemiyor. Bu salı BİM'e indirimli temizlik, kozmetik ve gıda ürünleri geliyor. BİM 27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Pijama Takımı 29,90 TL'den, Baskılı Çanta 13,90 TL'den, Dudak Balmı 5,95 TL'den, Avokado Yastık 19,90 TL'den, Kalıp Sabun 7,95 TL'den, 8'li Mikrofiber Temizlik Bezi 20,90 TL'den satılıyor...

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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