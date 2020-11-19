BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce müşteri tarafından araştırılmaya başlandı. BİM yeni kataloğuna göre, Dijitsu 55 inç UHD Uydu Alıcılı Smart TV 2.999 TL'den, 2 Askılı Dilsiz Uşak 39,90 TL'den, Pijama Takımı Erkek/Kadın 37,90 TL'den, Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL'den, Arnica Blender Seti 199 TL'den, Modern Bench 129 TL'den, 2’li Mutfak Yer Seti 19,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 20 Kasım kataloğunun tamamı...