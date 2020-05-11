BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. BİM market Cuma günü getireceği aktüel ürünleri Çarşamba günü satışa çıkaracağını duyurdu. BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu. BİM'de ev ihtiyaçlarınden bebeğinizin ihtiyaçlarına kadar birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM'de bu hafta Realme C2 Cep Telefonu 999 TL'den, Welsoft Bebek Battaniye 19,90 TL'den, bebek silikon mama önlüğü 14,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..