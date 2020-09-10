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  • BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
10 Eylül 2020 Perşembe 10:35 | Son Güncelleme:

BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM'e bu hafta neler geliyor" BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemiyor. Kataloğa göre, Oyuncak Ev Aletleri 32,90 TL'den, Kamyon Çeşitleri 19,90 TL'den, Laptop Çantası Topload Essential 69,90 TL'den, HP Wifi Yazıcı 2710 299,00 TL'den satılıyor.

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek ihtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemiyor. BİM her cuma 7'den 70'e herkese uygun aktüeller getiriyor.BİM 11 Eylül 2020 kataloğuna göre, Oyuncak Ev Aletleri 32,90 TL'den, Kamyon Çeşitleri 19,90 TL'den, Laptop Çantası Topload Essential 69,90 TL'den satılıyor.

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