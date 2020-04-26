BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM kataloglarını yakından takip eden binlerce BİM müşterisi, 1 Mayıs Cuma günü hangi aktüel ürünlerin geleceğini merak ediyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günü birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM yeni kataloğuna göre, Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV 1.799 TL'den, Fakir toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL'den, masa üstü organizeri 3.50 TL'den, fotoğraf albümü 12,90 TL'den, oyuncak mutfak ve tamir seti 34,90 TL'den satılıyor. İşte BİM 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğunun tamamı...