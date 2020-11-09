BİM'e bu hafta neler geliyor? 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri bu haftanın aktüel ürünlerini kaçırmak istemiyor. BİM'de bu salı bay ve bayan iç giyim ve ev giyim ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 10 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğuna göre, Çizgili Pijama Takımı 54,90 TL'den, İç Astar Elbise Kadın 19,90 TL'den, Puantiyeli Külotlu Çorap Kadın 5,95 TL'den, İp Askılı Atlet Kadın 9,95 TL'den, 2’li Boxer Kız/Erkek Çocuk 11,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte 0 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı..