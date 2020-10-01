01 Ekim 2020 Perşembe 09:58 | Son Güncelleme:
BİM'e bu cuma neler geliyor? BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren BİM kataloğunda açıklanıyor. BİM 7'den 70'e herkese hitap edecek ürünler getiriyor. BİM'in 2 Ekim kataloğunda Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 999 TL'den, Lava 22 cm Döküm Tencere 159 TL'den, Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 109 TL'den satılıyor...
BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Mutfak eşyalarından elektronik ev aletleri bu hafta BİM'in raflarındaki yerlerini alıyor. Kısa sürede tükenen ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğunu inceliyor. BİM kataloğuna göre, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 999 TL'den, Lava 22 cm Döküm Tencere 159 TL'den, Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 109 TL'den, Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 129 TL'den satışa sunuluyor.