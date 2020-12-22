BİM'e aktüeller bu hafta Çarşamba günü geliyor! BİM 23 Aralık aktüel ürünleri neler?

BİM'e aktüel ürünler bu hafta Çarşamba günü satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunuyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeni ile aktüellerini Çarşamba günü satacağını duyurdu. BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre, Tefal Buhar Kazanlı Ütü 899 TL'den, Mobil Akustik Gramofon 189 TL'den, 2’li Tekerlekli Askılık 29,90 TL'den, Battaniye Tv-Diz Üstü 26,90 TL'den, yılbaşı konseptli 2’li Porselen Kupa 16,90 TL'den, yine yılbaşı temalı Masa Örtüsü 9,95 TL'den satılıyor. İşte BİM 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı...