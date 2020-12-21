21 Aralık 2020 Pazartesi 10:53 | Son Güncelleme:
BİM'de bu salı neler var? BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sizlerle
BİM 22 Aralık aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ve indirimli ürünleri satışa sunuyor. Ancak koronavirüs salgını nedeni ile BİM cuma aktüellerini çarşamba günü satacağını duyurdu. BİM'de yarın gıda ürünlerinde indirim yapılacak. Çarşamba günü ise aktüeller satışa sunulacak. İşte BİM 22 Aralık 2020 kataloğu yayında...
BİM 22 Aralık 2020 kataloğu yayınlandı. BİM tarafından yapılan duyuruya göre, cuma günü aktüel ürünleri yeni bir duyuruya kadar koronavirüs tedbirleri nedeni ile çarşamba günleri satışa sunulacak. Yarın gıda ürünlerinde indirim yapan BİM çeşitli aktüel ürünlerini çarşamba günü getirecek. Peki, BİM'de bu salı neler var? BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sizlerle