BİM 22 Aralık 2020 kataloğu yayınlandı. BİM tarafından yapılan duyuruya göre, cuma günü aktüel ürünleri yeni bir duyuruya kadar koronavirüs tedbirleri nedeni ile çarşamba günleri satışa sunulacak. Yarın gıda ürünlerinde indirim yapan BİM çeşitli aktüel ürünlerini çarşamba günü getirecek. Peki, BİM'de bu salı neler var? BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sizlerle