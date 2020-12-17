BİM'de bu hafta neler var? BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'in cuma günü getirdiği aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler kataloğu inceliyor. BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Simli Kadın Bandana 9,95 TL'den, Kadın Çanta 24,90 TL'den, Pullu Çocuk Çanta 14,90 TL'den, Polar Battaniye 19,90 TL'den, Toka Seti Çocuk 13,90 TL'den, Ahşap Yer Sofrası 59,90 TL'den satılıyor. İşte BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...