17 Aralık 2020 Perşembe 10:43 | Son Güncelleme:
BİM'de bu hafta neler var? BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sizlerle...
BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her salı ve cuma birbirinden çeşitli aktüel ürün getirmeye devam ediyor. BİM'de bu hafta spor ve pilates aletlerinden, elektronik ev araç gereçlerine kadar çeşitli ürünlere yer veriliyor. BİM'de yarın Dijitsu 50 Inç Uydu Alıcılı Smart TV 2.799 TL'den, Pilates ve Yoga Silindiri 19,90 TL'den, Pilates Topu ve Pompa 39,90 TL'den, 2'li Şınav Barı 24,90 TL'den, Çok Fonksiyonlu Gym Bar 44,90 TL'den satılacak...
BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'in cuma günü getirdiği aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler kataloğu inceliyor. BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Simli Kadın Bandana 9,95 TL'den, Kadın Çanta 24,90 TL'den, Pullu Çocuk Çanta 14,90 TL'den, Polar Battaniye 19,90 TL'den, Toka Seti Çocuk 13,90 TL'den, Ahşap Yer Sofrası 59,90 TL'den satılıyor. İşte BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...