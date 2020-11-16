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  • BİM'de bu hafta neler var? BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
16 Kasım 2020 Pazartesi 15:43 | Son Güncelleme:

BİM'de bu hafta neler var? BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM'de bu hafta neler var" BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce müşteri tarafından araştırılan "BİM'de bu hafta neler var?" sorusunun yanıtı belli oldu. BİM'de bu salı birbirinden çeşitli kozmetik ürünleri ile çikolatalar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, Makyaj Aynası Aydınlatması 27,90 TL'den, Kolojen Göz Çevresi Maskesi 30'lu 6,95 TL'den, Kolay Manikür 9,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı binlerce BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. BİM'de bu salı birbirinden çeşitli kozmetik ürünleri ile çikolatalar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, Makyaj Aynası Aydınlatması 27,90 TL'den, Kolojen Göz Çevresi Maskesi 30’lu 6,95 TL'den, Kolay Manikür 9,95 TL'den, Taç çeşitleri 9,95 TL'den satışa sunuluyor.

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