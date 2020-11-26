26 Kasım 2020 Perşembe 09:45 | Son Güncelleme:
BİM'de bu cuma hangi fırsatlar var? 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM'e bu cuma hangi aktüel ürünlerin geldiği binlerce müşteri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM her cuma birbirinden farklı ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Vatandaşlar almak istedikleri ürün BİM'e gelince kaçırmak istemiyor. 27 Kasım BİM kataloğuna göre bu hafta, HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL'den, Ev İçi Örme Patik 5,95 TL'den, HP 15,6 Odyssey Çanta 199 TL'den, Bodysmart Vücut Analiz Baskülü Smart 79,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce BİM müşterisi yarın hangi ürünlerin kaç paradan satışa sunulacağını incelemeye başladı. Hızla tükenen ve sınırlı stokla satışa sunulan aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler cuma günü erkenden BİM'e gidiyor. 27 Kasım BİM kataloğuna göre bu hafta, HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL'den, Ev İçi Örme Patik 5,95 TL'den, Abdullah Efendi Keyif 2'li Türk Kahvesi Makinesi 399 TL'den, Polar Pijama Takımı Kadın 39,90 TL'den satışa sunuluyor. 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.