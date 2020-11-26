BİM'de bu cuma hangi fırsatlar var? 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce BİM müşterisi yarın hangi ürünlerin kaç paradan satışa sunulacağını incelemeye başladı. Hızla tükenen ve sınırlı stokla satışa sunulan aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler cuma günü erkenden BİM'e gidiyor. 27 Kasım BİM kataloğuna göre bu hafta, HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL'den, Ev İçi Örme Patik 5,95 TL'den, Abdullah Efendi Keyif 2'li Türk Kahvesi Makinesi 399 TL'den, Polar Pijama Takımı Kadın 39,90 TL'den satışa sunuluyor. 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.