BİM okul malzemeleri ne zaman gelecek? BİM 30 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında mı?

BİM’e okul malzemelerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. BİM’e okul eşyaları ayın kaçında gelecek? Her yıl okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiye ürünleri market raflarına ekleniyor. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Uyum haftasında eğitime başlayacak olan öğrenciler ise 5-6 Eylül tarihlerinde okullarına gidecekler. Haberimiz içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.