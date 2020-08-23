BİM 21 Ağustos 2020 aktüel kırtasiye ürünleri listesi burada! BİM okul kırtasiye ürünleri neler?

BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren BİM'de bu Cuma kırtasiye ürünleri geliyor. Öğrencilerin ihtiyacı olan kalemden silgiye, çantadan resim ürünlerine kadar çeşitli aktüel ürünler geliyor. BİM 21 Ağustos kataloğuna göre, mantar pano 9,95 TL'den, çizim seti 3,25 TL'den, sırt çantası 39,90 TL'den, boyama önlüğü 9,95 TL'den satışa sunuluyor...