BİM aktüel ürünleri neler? BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yanıtı

BİM aktüel ürünleri bu hafta da dopdolu. BİM her Cuma birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünleri satışa sunuyor. Binlerce BİM müşterisi bu hafta hangi ürünlerin geldiğini merak ediyor. BİM'e bu hafta Sony 50" Full HD Smart uydu alıcılı Tv 2.999 TL'den, Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2.599 TL'den, 16 jant bisiklet 259 TL'den, akıllı saat 59,90 TL'den, yaldızlı şerbet seti 69,90 TL'den, Kumtel 32 lt mini fırın 159 TL'den satılıyor. BİM 17 Nisan aktüel ürünleri kataloğu haberimizde..