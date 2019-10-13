BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 15 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri uygun fiyatlı aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri heyecanla aktüel ürünlerin gelmesini bekliyor. 15 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta BİM'de gözlük temizleme mendili 3,75 TL'den, mikrofiber genel temizlik bezi 7,95 TL'den, deterjan hazneli cam temizleyici 15,90 TL'den, peçete 3,95 TL'den, oda ve kumaş kokusu 9,95 TL'den, köpük sabun 3,95 TL'den, toz deterjan 47,90 TL'den satılacak. İşte 15 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler..