BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 18 Ekim 2019 BİM kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yeni ürünlerle dolduran BİM bu hafta da dopdolu. Oyuncaklardan mutfak araç gereçlerine, dekoratif ürünlerden elektronik eşyaları birçok ürün yer alıyor. 18 Ekim 2019 BİM kataloğunda Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 199 TL'den, Mısır Patlatma Tavası 5,95 TL'den, Lisanslı Puzzle 2'li 12,50 TL'den, Top Atıcı 12,50 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğun tamamı haberimizde sizlerle..
BİM aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. Bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? merak ediliyor. Katalogda çocuklar için özel ürünler dikkat çekiyor. 18 Ekim 2019 BİM kataloğunda Çift Kişilik Akrilik Battaniye 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava 28 cm 24,90 TL'den, HP Notebook 1.799 TL'den, Lüks Post Halı 90x115 cm 79,90 TL'den, Decolove Lüks Kadife Lambader 139 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel kataloğu..