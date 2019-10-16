BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 18 Ekim 2019 BİM kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. Bu haftaki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? merak ediliyor. Katalogda çocuklar için özel ürünler dikkat çekiyor. 18 Ekim 2019 BİM kataloğunda Çift Kişilik Akrilik Battaniye 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava 28 cm 24,90 TL'den, HP Notebook 1.799 TL'den, Lüks Post Halı 90x115 cm 79,90 TL'den, Decolove Lüks Kadife Lambader 139 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel kataloğu..