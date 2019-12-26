BİM aktüel 27 Aralık kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı..

BİM aktüel 27 Aralık kataloğunda neler var? sorusu BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM yılsonuna özel birçok indirimli ürünü Cuma günü satışa sunuyor. Biribirinden güzel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğunu araştırıyor. 27 Aralık BİM aktüel kataloğunda Kutulu Satranç ve Dama Takımı 12,50 TL'den, Fakir Şarjlı El Süpürgesi 179 TL'den, Rose Gold Bitki Çayı ve Kahve Demliği 1000 ml 59,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..