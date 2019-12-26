BİM aktüel 27 Aralık kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı..
BİM aktüel 27 Aralık kataloğunda neler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM hafta raflarını yeni ürünlerle doldurmaya ve ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. 27 Aralım BİM kataloğunda Mutfak Önlüğü / Tutaç / Eldiven Set 14,90 TL'den, Karaoke Mikrofon 59,90 TL'den, LAV Tekli Cam Kase 2,50 TL'den, Rafadan Tayfa Puzzle 2'li 9,95 TL'den satılıyor. İşte BİM 27 Aralık 2019 kataloğu..
BİM aktüel 27 Aralık kataloğunda neler var? sorusu BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM yılsonuna özel birçok indirimli ürünü Cuma günü satışa sunuyor. Biribirinden güzel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğunu araştırıyor. 27 Aralık BİM aktüel kataloğunda Kutulu Satranç ve Dama Takımı 12,50 TL'den, Fakir Şarjlı El Süpürgesi 179 TL'den, Rose Gold Bitki Çayı ve Kahve Demliği 1000 ml 59,90 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..