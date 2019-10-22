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  3. BİM aktüel 25 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünleri neler?

BİM aktüel 25 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünleri neler?

BİM aktüel 25 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünleri neler"

BİM aktüel 25 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden kaliteli ürünleri müşterilerinin alımına sunan BİM bu hafta da dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğunda her zevke ve her isteğe göre ürün bulmak mümkün. 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda Presmix Portakal ve Narenciye Sıkımına Uygun Pres 99 TL'den, Dekoratif Duvar Rafı 3'lü 29,90 TL'den, ABS Valiz Orta Boy 99 TL'den satılıyor. İşte BİM aktüel 25 Ekim 2019 kataloğu..

BİM aktüel 25 Ekim 2019 kataloğu müşterilerie sunuldu. Cuma günü BİM marketlerine gitmeden broşürler incelenip ihtiyaca uygun ürünler belirleniyor. BİM'de bu hafta, kış mevsimine hazırlık ısıtıcı ürünler, meyve sıkacağı gibi aletler bulunuyor.BİM aktüel 25 Ekim 2019 kataloğunda 2 yıl garantili Kumtel Infrared Isıtıcı 89 TL'den, Gezer Kışlık Çocuk Terlik 9,95 TL'den, Elektrikli Su Torbası 59,90 TL'den, Pasta Servis Seti 19,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..

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