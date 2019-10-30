Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7274
  • 6,3655
  • 275.097
  • 99527.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. BİM aktüel ürünler listesi: 1 Kasım 2019 BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler listesi: 1 Kasım 2019 BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler listesi: 1 Kasım 2019 BİM aktüel kataloğunda neler var"

BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı. BİM markette müşterilerini yine güzel sürprizler bekliyor. BİM' e gitmeden kataloğu incelemek ve indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta Chef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL'den, Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL'den, Tek Kişilik Skoç Battaniye 27,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğunun tamamı..

BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı. Elektronikten, züüccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden, miniklere özel ürünlere kadar geniş yelpazede birçok ürün mevcut. 1 Kasım BİM kataloğunda 35 Parça Bloklu Oyuncak Şato 27,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den, Kadın Pijama Takımı 29,90 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Fakir Buharlı Ütü 159 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamı sizlerle..

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında şaşırtan itiraf: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!
O soru karşısında şaştı kaldı! 'Ne kadar ayıp'
İbrahim Çelikkol ve eşi geri sayıma başladı
Son gülen Melis oldu! Mustafa Sandal'ı şoke eden karar
'Evlilik için tarih bakıyoruz '
<p>Soçi´de varılan mutabakat kapsamında Suriye´nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerini

Azerbaycan Uyruklu Rus Askerinden Türk Askerine: ´Gel Gardaş Gel, Her Şey Yahşidir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pentagon ile Lockheed Martin savunma şirketi, F-35 üretimi için 34 milyar dolarlık anlaşmaya vardı

Külliye'de sürpriz isimler