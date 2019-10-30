BİM aktüel ürünler listesi: 1 Kasım 2019 BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı. BİM markette müşterilerini yine güzel sürprizler bekliyor. BİM' e gitmeden kataloğu incelemek ve indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta Chef's Çelik Omlet Set 3'lü 75 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL'den, Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL'den, Tek Kişilik Skoç Battaniye 27,90 TL'den satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğunun tamamı..
BİM aktüel 1 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı. Elektronikten, züüccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden, miniklere özel ürünlere kadar geniş yelpazede birçok ürün mevcut. 1 Kasım BİM kataloğunda 35 Parça Bloklu Oyuncak Şato 27,50 TL'den, Ahşap Standlı Kapaklı Seramik Fırın Tenceresi 49,90 TL'den, Kadın Pijama Takımı 29,90 TL'den, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 99 TL'den, Fakir Buharlı Ütü 159 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamı sizlerle..