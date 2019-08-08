BİM 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünler listesi

9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramına az bir zaman kala markete bayrama özel ürünler geliyor. 9 Ağustos kataloğu içerisinde şef bıçağı 12,50 TL, çelik satır 24,90 TL, masat 9,95 TL, et kesme tahtası 24,90 TL, esnek taşıma sepeti 22,50 TL, ızgara maşası 6,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 6 dilim tost makinesi 159 TL’den, cam hazneli termos 29,90 TL’deb, çelik servis ürünleri 13,95 TL’den satışa çıkarılıyor.