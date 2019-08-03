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  3. BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünleri neler?

BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünleri neler?

BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı" BİM aktüel ürünleri neler"

BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Her hafta birbirinden kullanışlı ürünleri en uygun fiyata raflarında bulunduran BİM bu hafta da dopdolu. Birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler katalogda yer alıyor. BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda Regal derin dondurucu 649 TL'den, Fakir belnder robot seti 199 TL'den, Kumtel elektrikli barbekü 75 TL'den, Arnica kıyma makinesi 299 TL'den, Altus tost makinesi 159 TL'den, Tefal düdüklü tencere 199 TL'den satışa çıkıyor. BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor..

BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? arama motorunda araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarına yeni ürünler ekliyor. Kurban Bayramı arifesine az gün kala çok özel kampanyalar sunuyor. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürün 299 TL fiyatla Arnica kıyma makinesi oluyor.BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda Regal derin dondurucu 649 TL'den, Fakir belnder robot seti 199 TL'den, Kumtel elektrikli barbekü 75 TL'den,  Altus tost makinesi 159 TL'den, Tefal düdüklü tencere 199 TL'den satışa çıkıyor. BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor..

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