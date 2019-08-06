BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesi..
BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? arama motorunda araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarına yeni ürünler ekliyor. Kurban Bayramı arifesine az gün kala çok özel kampanyalar sunuyor. BİM'de bu hafta dikkat çeken ürün 299 TL fiyatla Arnica kıyma makinesi oluyor.BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda Regal derin dondurucu 649 TL'den, Fakir belnder robot seti 199 TL'den, Kumtel elektrikli barbekü 75 TL'den, Altus tost makinesi 159 TL'den, Tefal düdüklü tencere 199 TL'den satışa çıkıyor. BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor..
9 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde birbirinden güzel ürünler bulunuyor. BİM aktüel ürünleri arasında derin dondurucu 649 TL, davul fırın 139 TL, katmer gözleme sacı 99 TL, düdüklü tencere 199 TL, elektrikli ocak 59,90 TL, elektrikli barbekü 75 TL, kılıç testere 169 TL, katlanır tabure-sandalye çeşitleri 39 TL, orta boy mangal 49,90 TL, şef bıçağı 12,50 TL, çelik satır24,90 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde sizlerle.